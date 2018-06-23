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وردي تدعو لإعادة الفرز اليدوي بجميع المراكز الانتخابية

السبت 23 حزيران 2018
| 13:02
 
وردي تدعو لإعادة الفرز اليدوي بجميع المراكز الانتخابية
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وردي تدعو لإعادة الفرز اليدوي بجميع المراكز الانتخابية

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دعت النائبة لقاء وردي، اليوم، القضاة المفوضين بعمل المفوضية العليا للانتخابات الى اعادة الفرز اليدوي بجميع المراكز الانتخابية في عموم العراق.

وقالت وردي في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت في قرارها عن دستورية المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب على حق السلطة التشريعية في الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق، كوسيلة بديلة عن العمل بجهاز تسريع النتائج الالكترونية نتيجة حجم التزوير الكبير الذي رافق العملية الانتخابية الذي لم يخفى أمره على احد وما كشفت عنه تقارير لجنة التحقيق البرلمانية ذات الصلة واللجنة الوزارية".

وأضافت انه "بناءً على ذلك ومن اجل الحفاظ على اصوات الناخبين وارادة الشعب العراقي نطالب القضاة المنتدبين الذين يديرون المفوضية العليا للانتخابات تنفيذ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي ايدته المحكمة الاتحادية باعادة الفرز اليدوي بالكامل".

وتابعت "ذلك لاعطاء كل ذي حقا حقه وقطع الطريق امام المزورين والفاسدين الذين يريدون السيطرة على مقدرات البلد ونهب ثرواته وهذا يعني مزيدا من الفساد والفقر والبطالة للسنوات المقبلة وهذا ما لا نسمح به".
 
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