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بريطانيا​ تحذر رعاياها من استهداف صاروخي محتمل على دبي

السبت 23 حزيران 2018
| 13:24
 
بريطانيا​ تحذر رعاياها من استهداف صاروخي محتمل على دبي
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حذرت بريطانيا، اليوم السبت كافة رعاياها مما ووصفته بأنه سيكون "استهداف صاروخي محتمل على دبي ومدن إماراتية عديدة".
نشرت الخارجية البريطانية عبر موقعها الرسمي، تحذيرا أمنيا لكافة رعاياها في الإمارات، ومن ينوون زيارة دبي وباقي المدن الإماراتية، عنوته باسم "تحديث وقائعي عن الصواريخ المحتملة".

وأوضحت أن الإرهابيين يصدرون بيانات تهدد بتنفيذ هجمات في منطقة الخليج، وتشمل هذه الإشارات للهجمات على المصالح الغربية، بما في ذلك المجمعات السكنية والعسكرية والنفطية والنقل والمصالح الجوية، فضلا عن الأماكن المزدمة، بما في ذلك الفنادق والشواطئ ومراكز التسوق والمساجد.

وأوضحت أن هناك نحو 1.5 مليون بريطاني يزورون الإمارات كل عام، ومعظم تلك الزيارات خالية من المتاعب حتى الآن.
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