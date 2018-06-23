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مستشفيات القوات المسلحة السعودية تعلن فتحها باب التوظيف للنساء

السبت 23 حزيران 2018
| 13:34
 
مستشفيات القوات المسلحة السعودية تعلن فتحها باب التوظيف للنساء
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فتح باب قبول طلبات التوظيف في معهد التمريض للنساء في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في مدينة السيح وسط السعودية
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أعلنت إدارة مستشفيات القوات المسلحة السعودية، فتحها باب قبول طلبات التوظيف في معهد التمريض للنساء في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في مدينة السيح وسط السعودية.

وأوضحت الإدارة أن "قبول الطلبات سيبدأ من اليوم الأحد، وسيستمر حتى الأربعاء القادم عبر موقعها الإلكتروني"، مشترطة على "المتقدمة أن تكون سعودية الأصل والنشأة، وأن لا يزيد عمرها عن 23 عاما، وتكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 85%".

كما قضت الشروط بأن "تكون المتقدمة قد اجتازت اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن 70%، والاختبار التحصيلي بنسبة لا تقل عن 65%، وألا تكون قد فصلت لأسباب أكاديمية أو تأديبية من أي منشأة تعليمية".
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