القبض على ثلاث نساء كينيات في كركوك

أفاد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت، اليوم السبت، بالقاء القبض على ثلاث نساء كينيات مشتبه بهن.



وقال جودت في بيان ان "اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة تمكن من القاء القبض على 3 نساء مشتبه بهن كينيات الجنسية، في سيطرة مدخل شوان الجنوبي متوجهين من محافظة اربيل إلى كركوك".



من جهة اخرى ذكر جودت ان "اللواء المغاوير الرابع الفرقة السادسة فجر عبوة ناسفة في قرية بابوجان في كركوك اثناء تفتيش القرية".



واشار الى ان "قوة من مقر الفرقة الالية واثناء تفتيش مجمع الشهيد وقرية المرة في كركوك عثرت على عبوتين ناسفتين".