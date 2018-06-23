حكم فوري بالإعدام رميا بالرصاص لـ10 صينيين

حكمت محكمة مدينة شانوي المتوسطة في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين بالإعدام رميا بالرصاص على 10 أشخاص بعد إدانتهم بإنتاج ونقل المهلوسات.



وذكر موقع "سينا" أن الحكم فوري وسيتم تنفيذه في يوم صدوره.



وجاء في الحكم: "ستواصل محكمتنا التمسك بتدابير مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، التي أقرتها حكومة البلاد ومحكمة الشعب العليا في الصين. وستواصل المحكمة فرض العقوبات القاسية ومراقبة تنفيذها بحق الجناة، وفقا للقوانين والتشريعات السارية، وستبذل كل جهد ممكن لحماية الاستقرار والأمن الاجتماعي".