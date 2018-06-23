وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان على تويتر: حجب حزب الله عن فيسبوك وتويتر "جهد للمس بنشاطه" السبت 23 حزيران 2018 | 13:51 ابرز ما في هذا الخبر أخر أخبار القرطاس موجود أيضاً في: