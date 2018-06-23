ضبط عجلة محملة بالجبن في ميناء ام قصر مخالفة لضوابط الرسوم

أفادت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم، بضبط عجلة محملة بمادة الجبن في ميناء ام قصر، مخالفة لضوابط الرسوم.



وقالت الهيئة في بيان صحفي إن قسم البحث والتحري في منفد ميناء أم قصر الشمالي، ضبط عجلة محملة بمادة الجبن بعد هروب سائقها، دون استيفاء الرسم الجمركي القانوني، مبينة ان القسم وجد فرقاً في الوزن حيث كان المصرح به من قبل لجنة الكشف في معاونية جمرك ام قصر الشمالي هو 9 أطنان بينما الوزن الحقيقي 16 طنا وتم دفع رسم حماية المنتج المحلي للمادة 10% والمفترض ان تكون النسبة الحقيقية 20%.



واشارت الى اتخاذ الاجراءات القانونية وعرض الموضوع امام قاضي التحقيق.