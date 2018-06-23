روسيات توافدن إلى سفارة عربيّة.. يُردن أزواجًا!

صرح سفير تونس في روسيا أن بعض الروسيات توافدن على السفارة للتساؤل حول كيفية وإجراءات الزواج بتونسيين.

وأوضح السفير محمد علي الشيحي، أن العديد من التونسيين المتواجدين في روسيا لمتابعة مباريات كأس العالم توافدوا على السفارة أيضا، لمعرفة إجراءات الزواج بروسيات أو بأجنبيات وفق القانون، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية على موقعها الإلكتروني.



وأكد السفير التونسي، أن هناك من اصطحب معه أجنبية للسفارة لإتمام إجراءات الزواج.



وأكد الشيحي في تصريحات إذاعية أن عدد التونسيين المتواجدين بروسيا حاليا لمتابعة كأس العالم يتجاوز 12 ألف شخص، مشيرا إلى طغيان الحضور التونسي في بعض الشوارع والمدن، من خلال العادات والتقاليد التونسية التي زينت الأجواء.



وفي سياق آخر، أكد الشيحي أن السفارة قامت بزيارة بعض المشجعين التونسيين في المستشفيات بسبب إفراطهم في شرب الكحول، مبينا أنه وقع تسجيل حادث مرور وحيد لمواطن تونسي في حالة ثمالة.



وأكد السفير أن السلطات الروسية تتعامل بكل ليونة مع الجالية التونسية، ولم تقم بتتبعات قانونية في شأن متجاوزي القانون في علاقة بالقيادة تحت تأثير الكحول.