الدفاع الروسية: مسلحو جبهة النصرة يهاجمون مواقع للجيش السوري في منطقة خفض التصعيد الجنوبية السبت 23 حزيران 2018 | 14:28 ابرز ما في هذا الخبر أخر أخبار القرطاس موجود أيضاً في: