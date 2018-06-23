انفجار وهلع وأكثر من 80 جريحا في أثيوبيا السبت 23 حزيران 2018 | 14:47 ابرز ما في هذا الخبر انفجار قنبلة خلال تجمع عام السبت في اديس ابابا وحالة الهلع التي تلته أسفرا عن 83 جريحاً لكن من دون سقوط قتلى موجود أيضاً في: أخبار دولية

أعلنت الحكومة الاثيوبية أن انفجار قنبلة خلال تجمع عام السبت في اديس ابابا وحالة الهلع التي تلته، أسفرا عن 83 جريحاً لكن من دون سقوط قتلى، خلافا لتصريح رئيس الوزراء ابيي احمد الذي تحدث عن قتلى.



وكتب مدير مكتب رئيس الوزراء فيتسوم اريغا في تغريدة "حتى اللحظة وبناء على تقارير الشرطة والمستشفيات، هناك 83 جريحاً. وبين هؤلاء، ستة في حالة حرجة. ولم يُبلغ عن أي حالة وفاة".



وأكدت شبكة الاذاعة والتلفزيون "فانا برودكاست كوربورايت" القريبة من السلطة، هذه الحصيلة.