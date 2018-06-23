وزارة الدفاع الروسية: الجيش السوري يدافع حالياً عن مناطق في داما ودير داما جنوب سوريا السبت 23 حزيران 2018 | 14:53 ابرز ما في هذا الخبر أخر أخبار القرطاس موجود أيضاً في: