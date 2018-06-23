تنفيذا لاوامر العبادي طائرات اف 16 العراقية تنفذ ضربة جوية استهدفت اجتماعا لقيادات داعش داخل الاراضي السورية السبت 23 حزيران 2018 | 15:22 ابرز ما في هذا الخبر أخر أخبار القرطاس موجود أيضاً في: