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الهيئة العامة للكمارك: لا تغيير في الرسوم الكمركية

السبت 23 حزيران 2018
| 15:27
 
الهيئة العامة للكمارك: لا تغيير في الرسوم الكمركية
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لا يوجد فرض رسوم جديدة وأن ما اشيع عن تطبيق رسوم جديدة في ٢٠١٨/٧/١ غير صحيح جملةً وتفصيلاً
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ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم كمركية إضافية على بعض الاستيرادات، أكّدت الهيئة العامة للكمارك بأن ما ذكر من معلومات غير دقيق وعار عن الصحة، وإن الرسوم الكمركية تُفرض وفقاً لقانون التعرفة الذي بدأ تطبيقه بتاريخ ٢٠١٦/١/١٨ ولا يوجد فرض رسوم جديدة وأن ما اشيع عن تطبيق رسوم جديدة في ٢٠١٨/٧/١ غير صحيح جملةً وتفصيلاً .

وأوضحت إن الهيئة العامة للكمارك في الوقت الذي تهيب بجميع المواطنين إلى عدم الإلتفات إلى هذه الإشاعات المغرضة التي يروج لها البعض لتظليل الرأي العام فإنها تؤكد حرصها العالي على تطبيق القوانين والتعليمات التي من شأنها تعزيز الرقابة والسيطرة وتنظيم التبادل التجاري ومنع دخول البضائع الممنوعة والمقلدة وغير الخاضعة للفحوصات والقرارات المتعلقة بحماية المنتجات الوطنية وإن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية عبر القضاء بحق مطلقي تلك الأخبار الكاذبة .
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