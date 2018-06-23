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العبادي: يجب حصر السلاح بيد الدولة والوقوف بوجه الفساد

السبت 23 حزيران 2018
| 15:38
 
العبادي: يجب حصر السلاح بيد الدولة والوقوف بوجه الفساد
ابرز ما في هذا الخبر

العراق تعرض إلى تحدٍ كبير ووجودي لتمزيقه لكنه انتصر عليه بوحدة أبناء الشعب، وأن ​المؤسسة العسكرية​ نجحت نجاحا كبيرا في حربها على داعش
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أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العباي "ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وأن الفساد غير مسموح به ولابد من الوقوف ضده"، منوها بأن "الوضع الإقليمي للعراق قد تحسن حاليا".

وأشار العبادي في تصريح له، الى أن "التحدي المقبل للدولة يعتبر تحديا اقتصاديا يحتاج إلى إدارة الموارد المالية بشكل سليم"، لافتا إلى أن "هناك جماعات استغلت الحرب على تنظيم "داعش الإرهابي لتخزين السلاح من أجل تهديد الدولة".

كما ذكر أن "العراق تعرض إلى تحدٍ كبير ووجودي لتمزيقه لكنه انتصر عليه بوحدة أبناء الشعب، وأن المؤسسة العسكرية نجحت نجاحا كبيرا في حربها على داعش، وفي كسب ثقة المواطن الذى بدأ يشعر أن هذه المؤسسة لخدمته وحمايته".
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